Депутати Верховної Ради заклали курс долара в держбюджеті, який був прийнятий 5 листопада

Проект держбюджету-2021 був прийнятий у першому читанні, набравши 275 голосів депутатів. Зокрема, також був закладений курс гривні на наступний рік.

Так, за затвердженими показниками, планується, що долар складе 29,1 грн/дол, пише ТСН.uа. Варто зазначити, що такий курс закладений Кабміном.

Ще у вересні міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Мінфін погодив показник курсу долара з Нацбанком.

Крім того, в майбутньому році в держбюджеті прогнозується, що середня зарплата в Україні складе 13,6 тисячі грн на місяць, а інфляція - 7,3% річних.

Раніше повідомлялося, що деякі експерти припускають, що курс долара в 2021 році досягне позначки понад 30 грн/дол.

Також фахівці прогнозують стабілізацію зростання курсу іноземної валюти, яку варто очікувати в кінці цього року.

Нагадаємо, експерт Володимир Позній також вважає, що до кінця листопада курс може досягти позначки 29 грн/дол, а до кінця року підбереться до позначки в 30 грн/дол, але вище підніметься навряд чи.

А ось євро, можливо, випробує на міцність рівень 34 грн, а при різкому посиленні карантину можливе зростання курсу євро до 35 грн.

Раніше повідомлялося, що експерт Михайло Кухар дав прогноз по долару до кінця року. Так, за словами аналітика, гривня не повинна провалитися у прірву, адже природний коридор за макропоказниками цього року - 27-29 грн. На цей час в Україні долар коштує приблизно 28 грн і до кінця року його зростання прогнозується до 28-28,5 грн/дол.

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