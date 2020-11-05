Популярний російський актор Гарік Харламов вразив змінами в зовнішності заради ролі в серіалі

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані в Instagram-сторінці знаменитості.

"Так буде виглядати другий сезон серіалу "Гусар" якщо китайський вірус не переможемо! І так ... на Premier нова серія... " - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку видно Харламова, який грає головну роль в серіалі «Гусар». Однак актор різко постарів, що не могли не помітити його шанувальники.

"Вираз обличчя, немов несподіваний сюрприз для водяного припасли«,» ось це гад«," Гарік зі своєю фірмовою усмішкою...в саме серце», «машину так і не полагодив, бовдур...", "гусар на пенсії", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Гарік Харламов засвітив невідому жінку, яка наводить порядки в його будинку, а також показав, як розбирається з шахраями.

Відомий російський шоумен, який цього літа оголосив, що розлучається з актрисою Христиною Асмус, поділився кумедним відео в своєму Instagram.

Гарік показав, як спілкується телефоном з шахраєм, який всіляко намагається вивідати його дані. При цьому артист як може тягне час, тим самим дратуючи свого співрозмовника.

Нагадавши, пустотлива "наречена" Гаріка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Харламова і Асмус змусила батька волати від жаху, відео.

Також Politeka писала, що хворіє Христина Асмус від душі постебалась над Харламовим з роззявленим ротом.