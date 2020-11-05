Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала сміливий образ у прозорому боді

Альона є альтернативною моделлю, тому кожен раз рекламує найрізноманітніші речі і при цьому завжди намагається показати фігуру. Про це пише Politeka.net. дівчина стала популярна через свою схожість з Кім Кардашьян, при цьому сама вона це заперечує і каже, що робила пластику для себе, а не щоб сподобається іншим.

Омович повністю змінила розмір бюста, поставила імпланти в сідниці, підправила ніс і тепер з гордістю виблискує формами практично без одягу. Як можна помітити, дівчина виглядає дуже ефектно завдяки стрункій фігурі.

Олена запевняє, що не слідує особливій дієті, вона просто любить рибу більше, ніж м'ясо і в цілому правильно харчується. Шанувальники завжди заступаються за модель, так як сама вона не відповідає хейтерам. На фото можна помітити, що Олена також не приховує тіло взагалі. Тонка сіточка з мереживами на нижній білизні ледь приховала її бюст.

Ми також писали, що модель під час кожної фотосесії показує бюст, вигинаючись на камеру або акцентує увагу на своїх сідницях.

Саме тому кожне фото знаменитості досить бурхливо обговорюється в мережі. Багатьом не подобається штучна зовнішність Омович, адже вона зробила пластику грудей, сідниць, ринопластику, збільшила губи і постійно ходить в солярій, щоб бути засмаглою навіть в самий морозний сезон.

На новому фото видно, як виглядає модель після всіх маніпуляцій і як ледь приховує її бюст шостого розміру маленьке бежеве плаття трендового крою з акцентом саме на форми знаменитості. Для вдалої демонстрації образу Олена позувала, схилившись перед дзеркалом.

"Суцільна Краса🔥 🔥; Ого, запалюй🔥 😘, така Пишна Краса; нескінченна дівчинка, поза клас🔥; добре завжди шикарна Олена; красуня😍 😍 😍; ідеально❤️; так блін! Кожен раз дивуєш!)); поза що треба😍 вічно гладити хочеться🔥; також стою вранці 😂 з пучком і халатом; так жарко🔥 😈; де ти взяла наряд? 😍 ; Гармата😍; я хочу прибрати з тобою спальню,,,😏 🤣 😜 💯; смачний вид😘».

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