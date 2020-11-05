Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала сміливий образ у прозорому боді
Альона є альтернативною моделлю, тому кожен раз рекламує найрізноманітніші речі і при цьому завжди намагається показати фігуру. Про це пише Politeka.net. дівчина стала популярна через свою схожість з Кім Кардашьян, при цьому сама вона це заперечує і каже, що робила пластику для себе, а не щоб сподобається іншим.
Омович повністю змінила розмір бюста, поставила імпланти в сідниці, підправила ніс і тепер з гордістю виблискує формами практично без одягу. Як можна помітити, дівчина виглядає дуже ефектно завдяки стрункій фігурі.
Олена запевняє, що не слідує особливій дієті, вона просто любить рибу більше, ніж м'ясо і в цілому правильно харчується. Шанувальники завжди заступаються за модель, так як сама вона не відповідає хейтерам. На фото можна помітити, що Олена також не приховує тіло взагалі. Тонка сіточка з мереживами на нижній білизні ледь приховала її бюст.
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Ми також писали, що модель під час кожної фотосесії показує бюст, вигинаючись на камеру або акцентує увагу на своїх сідницях.
Саме тому кожне фото знаменитості досить бурхливо обговорюється в мережі. Багатьом не подобається штучна зовнішність Омович, адже вона зробила пластику грудей, сідниць, ринопластику, збільшила губи і постійно ходить в солярій, щоб бути засмаглою навіть в самий морозний сезон.
На новому фото видно, як виглядає модель після всіх маніпуляцій і як ледь приховує її бюст шостого розміру маленьке бежеве плаття трендового крою з акцентом саме на форми знаменитості. Для вдалої демонстрації образу Олена позувала, схилившись перед дзеркалом.
"Суцільна Краса🔥 🔥; Ого, запалюй🔥 😘, така Пишна Краса; нескінченна дівчинка, поза клас🔥; добре завжди шикарна Олена; красуня😍 😍 😍; ідеально❤️; так блін! Кожен раз дивуєш!)); поза що треба😍 вічно гладити хочеться🔥; також стою вранці 😂 з пучком і халатом; так жарко🔥 😈; де ти взяла наряд? 😍 ; Гармата😍; я хочу прибрати з тобою спальню,,,😏 🤣 😜 💯; смачний вид😘».
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