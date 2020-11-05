Скандальна російська актриса Христина Асмус спантеличила виглядом під час прочитання вірша

Довгий час Христина уникала питань про своє розлучення з Гаріком Харламовим і навіть припинила відповідати на коментарі в Instagram, щоб уникнути будь-яких чуток, пов'язаних з її сім'єю. Про це пише Politeka.net.

При цьому, незадовго після зйомок фільму "Текст", люто обговорюваний в мережі через відверті сцени з Христиною, зірці навіть довелося відчути себе в небезпеці.

Вся справа в тому, що потік хейта через останні події не вщухав і один з шанувальників дівчини перетнув межу. Відігравши у виставі, Асмус вирішила перевірити особисті повідомлення в соцмережі;

«Я прочитала повідомлення, в якому людина написала, що я приїхала в театр в стільки-то, і в чому я була одягнена — повністю, детально. Мені стало фізично страшно", - зізналася Христина в недавньому інтерв'ю.

Після цього зірка змушене найняла охорону, так як всерйоз побоюється того, що «такі люди можуть вийти з соціальних мереж» в реальне життя і представляти для неї небезпеку. У ролику видно, як зірка тримається ближче до охорони і намагається не відходити від них ні на крок, що і збентежило фанатів.

"А ви впізнали себе в цьому вірші, який прочитала на одній з кінопрем'єр актриса Христина Асмус?"- повідомляється на сторінці в Instagram.

Ось як реагують в мережі:

"Мама в" тексті " знімається..😂 ; Навіщо їй стільки охорони? Кому вони потрібна? Навіть вірш читає - так собі 😨; вельми посередня актриса з милим личком; Так і є !!! Тепер у нашому світі !!! Чого гріха таїти ! 😭 😭 😭 ; А охорони то скільки.....; Навіщо їй стільки охорони? Кому вона (ця дамочка) потрібна? Навіть вірш читає - так собі 😨; Мама спить, вона втомилася...; А мама текст ковтає по самі Коми, причому не не той що тато написав; жахливе прочитання🤢 🤮; хоч би сама щось придумала, а не ці віршики з інтернету; мама зрушила по ходу, мамі не вірші читати, а на танку воювати» .

Ми також писали, після того, як зірка оголосила про свій розрив з чоловіком Гаріком Харламовим, вони тихо роз'їхалися і чекали, коли рішення суду набуде чинності. Фанати були вражені цією новиною і навіть через кілька місяців називають різні теорії і здогади про те, чому шлюб розпався. При цьому самі зірки не коментують свого рішення.

У той же час на фан-акаунтах з'являються найрізноманітніші фото з Христиною. Головною теорією про те, чому розпався Зоряний шлюб, у фанатів виявилося рішення Асмус зняти у відвертих сценах фільму «Текст», що і вплинуло на ситуацію в сім'ї. Довгі місяці зірку труїли за скандальні кадри і висміювали за таку зйомку.

Тому також на фан-акаунтах публікують сміливі особисті фото зірки, тоді як інші відзначають, що сама Христина «добре тримається» і нічим не компрометувала плітки. В її Instagram можна знайти лише пару пікантних домашніх фото, зроблених в ліжку, в нижній білизні або звичайних мереживах.

Нагадаємо, що скандальна Асмус влізла в бійку з чоловіком посеред вулиці:»Повалила на землю і...".

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