Курс валют в Україні 6 листопада змінить напрямок, шляхи долара і євро несподівано розійдуться

Як розповідає Politeka, про це йдеться в прогнозі економістів.

Курс валют в Україні 6 листопада буде наступним:

100 доларів – 2836,43 грн;

100 євро - 3358,19 грн.

Уточнимо, що до середини минулого дня стодоларова купюра вже втратила 7,81 пункту. А до кінця торгів на міжбанку гривні вдалося зміцнитися на позначці в 14,31 гривні.

Євро навпаки, здивує ривком. Валюта "приділяє" гривню на 15,7 пункту.

Російський рубль вирішить скористатися ситуацією, подорожчавши до 3,6134 за десять одиниць.

Як повідомлялося до цього, вибори президента, які відбулися, в США навряд чи безпосередньо вплинуть на курс долара до гривні, проте сама гривня все одно ослабне

"Коли ми говоримо про курс гривні до долара, це не ослаблення або посилення долара. Це посилення або ослаблення гривні насамперед. Тому вибори в США точно не вплинуть", - заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Аналітик переконаний в тому, що гривня все одно ослабне, незалежно від того, хто стане новим президентом США – Джо Байден або Дональд Трамп.

За його словами, на гривню чиниться сильно тиск відразу з декількох сторін.

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