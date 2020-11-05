Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася дуже актуальним восени рецептом
Як повідомляє Politeka.net, покрокову інструкцію приготування яблучного пирога кулінар представила на своїй сторінці в соцмережі. (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Варто відзначити, що це не простий яблучний пиріг, а французький перевернутий тарт.
"Десерт цей дуже простий, швидкий. Це варіант "гості на порозі", - зазначила кулінар.
Знадобляться такі інгредієнти:
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Тісто:
- 150 г борошна
- 130 г замороженого вершкового масла
- 40 г цукру
- 40 г жовтків
- 2 г розпушувача
- 1 г солі
Начинка:
- 4-5 яблук
- 150 г цукру
- ½ Стручка ванілі
Тісто необхідно замішувати дуже швидко, щоб не перегріти вершкове масло. Тісто потрібно розкачати і сформувати основу тарта. Потім її потрібно відправити в холодильник на 30-40 хвилин.
З цукру приготувати карамель. Потім висипати її на пергамент, щоб вона охолола. Додати ваніль. Остигнула карамель подрібнити до стану дрібної крихти.
Яблука очистити і порізати четвертинками.
На дно застеленої пергаментом форми засипається карамельна крихта. Яблука укладаються негарним зрізом наверх, оскільки тарт татен – це перевернутий пиріг. Потім ще один шар карамельної крихти.
Яблука з карамеллю відправити на 30 хвилин в духовку, розігріту до 180 градусів. Після цього накрити тестом і випікати ще 30-35 хвилин.
"Швидко, легко і шалено смачно", - підсумувала Глинська.
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