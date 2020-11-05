Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася дуже актуальним восени рецептом

Як повідомляє Politeka.net, покрокову інструкцію приготування яблучного пирога кулінар представила на своїй сторінці в соцмережі. (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Варто відзначити, що це не простий яблучний пиріг, а французький перевернутий тарт.

"Десерт цей дуже простий, швидкий. Це варіант "гості на порозі", - зазначила кулінар.

Знадобляться такі інгредієнти:

Тісто:

150 г борошна

130 г замороженого вершкового масла

40 г цукру

40 г жовтків

2 г розпушувача

1 г солі

Начинка:

4-5 яблук

150 г цукру

½ Стручка ванілі

Тісто необхідно замішувати дуже швидко, щоб не перегріти вершкове масло. Тісто потрібно розкачати і сформувати основу тарта. Потім її потрібно відправити в холодильник на 30-40 хвилин.

З цукру приготувати карамель. Потім висипати її на пергамент, щоб вона охолола. Додати ваніль. Остигнула карамель подрібнити до стану дрібної крихти.

Яблука очистити і порізати четвертинками.

На дно застеленої пергаментом форми засипається карамельна крихта. Яблука укладаються негарним зрізом наверх, оскільки тарт татен – це перевернутий пиріг. Потім ще один шар карамельної крихти.

Яблука з карамеллю відправити на 30 хвилин в духовку, розігріту до 180 градусів. Після цього накрити тестом і випікати ще 30-35 хвилин.

"Швидко, легко і шалено смачно", - підсумувала Глинська.

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