Співачка Ана Лорак розхристила душу і в прямому, і переносному сенсі

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких постала в мегавідвертому вбранні, що розбурхує уяву.

42-річна зірка сиділа в коричневому плетеному кріслі в міні-блузі кавового відтінку з рукавами-воланами, приспущеними на плечі. При цьому неозброєним оком помітно, що Ані не одягла ліфчик, чим привернула ще більше уваги до своїх засмаглих "диньок". Крім того, на артистці були блакитні джинси. Прямі локони, стриманий макіяж доповнили її стильний образ з ноткою пікантності.

"Привіт, дорогі друзі! Я дуже рада нашій зустрічі і спасибі читачам журналу "Glamour", які надіслали питаннячка... для мене приготували. А я із задоволенням відповім на ваші запитання", - каже в кадрі Лорак, супроводивши повідомлення в "сторіз" посиланням на YouTube-канал глянцю.

Серед питань, на які Ані належало відповісти, це у скільки років вона підписала свій перший контракт; де можна її зустріти в звичайному житті; хто пише для неї пісні; чого вона боїться та інші. Як бачимо, красуні приховувати вже нічого.

Користувачі встигли прокоментувати побачене:

"Яка ж прекрасна вона. Ані Лорак радує і творчістю, і зовнішністю ❤️"

"Чарівна!"

"Аня ти богиня"

"Звідки ці питання?😂 😅 Всі ці питання і відповіді на них можна знайти в Інтернеті. Де питання: Чому пісні стали ніякі і бездушні? Чи не планує вона поміняти продакшн 90210? Чи не вважає вона, що її нове звучання занадто прісне?"

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".

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