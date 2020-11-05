Популярна українська співачка Світлана Лобода показала свою молодшу дочку, яка підросла

Відома артистка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася в Instagram свіжими знімками зі своєю молодшою дочкою Тільдою. Про це пише Politeka.net.

Відзначимо, що народження Тільди в 2018 році з самого початку було оповите таємницею, адже Лобода так і не розкрила ім'я батька дівчинки. Співачка рідко публікує знімки дитини в соцмережах, проте цього разу, очевидно, вирішила зробити виняток.

Так, на нових фото Лобода і її дочка відображені під час вечірньої прогулянки. Співачка при цьому одягнена в чорну міні-сукню і трохи вільний піджак, а її дочка – в ніжне біле плаття в квіточку. Світлана тримає Тільду на руках і зворушливо притискає її до себе.

"Кожен день дякую Богові за можливість бути мамою. Що б не відбувалося навколо, в цих маленьких обіймах моя найбільша сила. Ми з моїм пирожочком вирішили сьогодні трохи погуляти, а ви?",- підписала фото зірка.

Її шанувальники активно коментують пост.

"Який пирожочек вже великий. Як швидко дітки ростуть", "шалено красиві і улюблені", "це точно не лялечка?", "Маленький ангел?", "Така ви красива і щаслива", - пишуть коментатори.

Відзначилася в коментарях і подруга Лободи, дружина Артура Пирожкова Анжеліка Ревва.

"Солодкість неможлива", - написала вона.

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