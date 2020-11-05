Вже наступного тижня в Україну прийдуть перші морози

Як повідомляє Politeka.net, про це у новому прогнозі на своїй сторінці у Фейсбук попередила синоптик Наталка Діденко.

Вона порадила українцям "перевзувати" автомобілі, запастися обігрівачами і теплим одягом, адже вже з 11 листопада температура в країні різко піде вниз.

У той же час, синоптик зазначила, що до кінця тижня температура змінюватися особливо не буде. Так, у п'ятницю, 6 листопада, вдень очікується в середньому від +6 до +10 градусів. У південних регіонах буде трохи тепліше-до + 12.

На вихідних градусники термометрів покажуть від + 8 до +13 градусів.

У свою чергу, 6 листопада вітер буде сильним, північно-західним. Очікується, що день пройде без опадів. При цьому очікуються тумани.

У Києві 6 листопада також буде сухо і вітряно. Температура буде триматися в межах 8 градусів.

Діденко уточнила, що з 11 листопада в Україну прийде похолодання з заморозками вночі і температурою в межах +1...+6 градусів вдень.

Раніше ми писали, що ця зима в Україні буде такою ж аномальною, як і минула. Про це заявила метеоролог Віра Балабух.

"Середня температура за сезон може бути на 2 градуси вище, ніж на початку століття", – стверджує фахівець.

Нагадаємо, слідом за аномальним листопадом в Україну нагряне незвичайна зима: "можуть бути вторгнення...".

Як повідомляла Politeka, погода в листопаді познущається над українцями, термінове попередження синоптиків: кого чекають похолодання і зливи.

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