Відома зірка Оля Полякова показала себе під час виступу
На кадрі Оля столя на сцені з мікрофоном у червоній сукні. У красуні не було ліфа, тому пишні груди прямо випирала і завдяки величезному декольте можна легко оцінити форми Полякової. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Як відомо, Полякова поїхала виступати на Parus Fest в Дубаї, де був присутній і Філіп Кіркоров.
Фанати подивилися превью фестивалю 8 тисяч разів і написали коментарі:
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"У передчутті яскравого торжества", " чекаємо всією сім'єю! Це буде яскраво", "програма фестивалю дуже крута", " у кого є 2 квитки???", "Шоу Кіркорова", " цікаво Полякова хвора виступати буде?))) ", "Хор Турецького незрівнянний, чекаємо"," Здорово, хотілося б побувати на такому Заході"," дуже насичено"," це буде щось феєричне"," буде жарко"," я так хотіла на нього потрапити, але робота не відпускає","як круто, я б подивилася всі дні".
Повідомлялося, що відома українська співачка Ольга Полякова виступила на одній сцені з російським артистом Філіпом Кіркоровим.
Українська співачка прилетіла в Об'єднані Арабські Емірати, щоб приєднатися до російських артистів на музичному фестивалі. Крім Кіркорова, в концерті брали участь і інші співаки з РФ-Стас Михайлов, Валерій Меладзе, Сосо Павліашвілі і Леонід Агутін.
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