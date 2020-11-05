Російський співак Сергій Лазарєв зворушив виглядом зі щасливим сином

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклав спільний знімок з підрослим спадкоємцем на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Родичі зображені в кімнаті, заставленій яскраво-червоними подарунковими коробками. Судячи з усього, справа була в фотостудії, адже на задньому плані можна помітити стійку.

"Лазарєви на роботі", - підписав знімок Сергій.

Маленький Микита з оборожительной посмішкою забрався на найбільшу коробку і звісив ніжки. Хлопчик вбрався в чорний піджак з білими візерунками, білосніжну сорочку, червону краватку-метелика, чорні штани і туфлі. Його зоряний батько притулився поруч в стильному сірому костюмі і чорному пуловері і звернув на сина погляд, повний любові і турботи.

Користувачі соцмережі оцінили зовнішній вигляд Сергія Лазарєва, якому приписують роман зі співачкою Ані Лорак, а також його синочка Микити:

"Які ви стильні і красиві чоловіки!💓 ❤ ️ ❤ ️ "; "Які милашки❤️"; "Як дочекатися фотографій з цієї фотосесії 😌 потрібно підготуватися заздалегідь до надлишку милоти ✨"; " Микита такий вже великий☀️✨ як же швидко ростуть діти)"; " Бліііін, як круто!!!!! Обожнюю сімейні фотографії!!🔥 🔥 🔥 "; "Які ж ви чарівні😍"; "красунчики";" які красиві!!!!❤️ просто з глузду з'їхати 😍 😍 😍 синочок - татова копія💛 💛 💛".

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