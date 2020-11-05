Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала яскраве фото за заході, позуючи в кадрі в одній білизні

Модель не так популярна, як вже широко відомі фітнес-блогери, але Ебі все ж вдалося прославитися серед ровесниць. Дівчина почала модельну кар'єру відносно недавно, зрозумівши, що на звичайній роботі її особливий успіх не чекає.

Ретчфорд почала співпрацювати з чоловічими журналами після того, як зрозуміла унікальність своєї зовнішності. Її не порівнювали з Кім Кардашьян, проте вона все ж змогла знайти свою аудиторію. Зараз дівчина рекламує виключно нижню білизну і ділиться кращими фото в Instagram.

На одному з фото засмагла брюнетка позувала в стильному мереживному бікіні, розшитим блакитними квітами і зроблене з незвично тонкими лямками. Щоб приховати трохи зайвого і при цьому Показати бюст у вдалому ракурсі, Ебі прикрила живіт рукою.

Ось що пишуть в мережі:

"Золота дівчинка; Ух ти така чудова ❤️ така красива 😍 така чудова 🔥 як дівчина мрії; навіщо виграти Оскар, якщо ти можеш одягнутися як один; соковитий чудовий вигляд; безумовно думаю, що я можу з'їсти це тільки там; О, золоте сяйво в темній ночі, круто; генетично благословлена; Краса у всій красі🔥 😍 🌹 💋; чудова Абі!; 😍 😍 Краса!; золота богиня; справжній Золотий глобус; ви схожі на справжню нагороду "Оскар"».

Ми також писали, що Ретчфорд почала співпрацювати з різними магазинами одягу. Тепер дівчина ні в чому собі не відмовляє і нерідко з'являється на обкладинках для чоловічих журналів. Втім, як можна помітити, модель здатна вразити виглядом навіть на публіці.

Ебі абсолютно не соромиться свого тіла, тому на вулицю під час одного заходу вона вийшла в білому костюмі, верхня частина якого складалася з одних лише смужок замість нормальної блузки або хоча б топа. Таким чином знаменитість зовсім не приховала свій пишний бюст.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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