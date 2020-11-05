Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному виді

На фото красуня стояла в прозорому ліфі і штанях, які зняла трохи і показала маленькі стрінги. На бюстгальтері можна побачити малюнок полуничок, а в руках Омович тримала банан. На другому кадрі Олена вже стояла в іншій білизні, на якій можна побачити малюнки тістечок. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Яке ж все красиве, якість відмінна і село все ідеально. Правда білизна кайф?",- написала зірка.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Пиво з яйцем саме те"," 1 фотка супер, білизна те що треба для твого тіла)"," не тільки білизна"," хороша робота, залишайся здоровим, миле серце"," Ти тільки що зробила мій день", " обидва дуже так що я піду з обома!", "Няшна така білизна"," красива і чарівна шалено","неповторна".

Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович приміряла новий образ на зйомці з подружкою.

На нових кадрах видно, що Олена змінила зачіску і колір волосся. Світло-каштанові локони доповнила укорочена чубчик. Завдяки їй Омович вдалося створити новий кокетливий образ. Дівчина разом з колегою позувала в сріблястій сукні, ледь приховує її груди без нижньої білизни.

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