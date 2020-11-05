Співачка Світлана Лобода розкрила ніжні стосунки з російською телеведучою Ксенією Собчак

Як повідомляє Politeka.net, виконавиця опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" спільний знімок зі своєю зірковою подругою. На ньому Ксенія Собчак в толстовці і окулярах зі щасливою посмішкою притулилася носом до щоки Світлани, яка відображена в розстебнутій блузці і короткому чорному топі. У відповідь Лобода пригорнула до велелюбної журналістки і доклала руку до її грудей.

"З Днем народження, Ксюня. Люби і будь кохана. Завжди", - підписала фото співачка.

Варто відзначити, що знаменитих красунь в такий зворушливий момент знімали відразу кілька операторів. Ймовірно, це сталося під час запису інтерв'ю для шоу "обережно, Собчак". Судячи з кадру, Світлана і Ксенія абсолютно не посоромилися знімальної команди.

Раніше Світлана Лобода на честь Хеллоуїна кардинально змінила імідж на прохання дочки. На фото співачка постала в чорному піджаку, короткому топі, а на шию начепила безліч прикрас. Головною родзинкою святкового образу став кислотно-рожевий перуку, який зробив зірку практично невпізнанною. Як видно на знімках, Світлана насолодилася таким образом і навіть покривляла пики на камеру.

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