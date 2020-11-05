Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала реальні розміри своїх достоїнств

Настя вважається однією з найвідоміших моделей в Instagram. Завдяки своїй зовнішності і незвичайним формам, які складно приховати під одягом, дівчина все ще набирає популярність в соціальних мережах. Так, дівчина завела Instagram шість років тому, коли ще мало хто з моделей займався блогінгом, пише Politeka.net.

Всі фото моделі у відвертих стилях відразу опинилися в центрі обговорень. Тепер модель працює з магазинами одягу і часто влаштовує їм рекламу навіть під час відпочинку. Так як Квітко любить розважатися на пляжі, багато з її кращих фото зроблені саме там.

На знімку видно, як модель позує в дизайнерському рожевому бікіні досить насиченого відтінку і показує сідниці, вражаючи їх розміром. Дівчина змогла дійсно вразити фанатів:

"Ідеальна дамочка👌; я люблю тебе, дівчинка; я хочу це будь ласка; Ваша краса може легко перетворити нудний день в відмінний; Waooo delcious🔥; досконалість зефірного ідеалу; немає меж для такої красуні💞 💘 💞; Я люблю тебе, навіть начебто тебе, моя дівчинка💕; хороша фотка; ти як хрустка картопля; ви чудові. Мені це подобається; 🔥вау дуже мило; дуже красиво; я люблю тебе❤️😍 🌹».

Також раніше Квітко приміряла комбінезон, зроблений з обтягуючої тканини і без бретелей. Пишний бюст і не менш великі сідниці зірці вдалося підкреслити саме завдяки тісній тканині.

Так, Настя повернулася спиною до камери і трохи повернулася в сторону. Таким чином дівчина показала і сідниці і груди з потрібного їй ракурсу. Ефектна блондинка також змогла захопити доглянутим виглядом завдяки простій зачісці і легкому макіяжу.

Ось що пишуть в мережі:

"Красиво красиво; бездоганна досконалість 😍; мені подобаються всі твої фотографії, моя любов, я так сильно тебе люблю❤;я плачу тобі тільки за те, щоб подивитися, як ти йдеш; ти така чиста, така чудова !!; Чудова; Мені подобається цей наряд, забудьте про спокій🌷; це плаття дуже вигідно підкреслює фігуру".

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