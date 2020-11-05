Дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова показала свою обновку
На фото красуня позувала у вузькому топіку і лосинах. Наташка на декількох кадрах показала, як виглядає її тіло. Волосся Горова зібрала в хвіст, щоб не заважали, а сама знімала себе на телефон в дзеркало. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ідеально сів", - написала красуня під фотографією.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "затьмарить будь-яку".
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Повідомлялося, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова вразила формами під час відпочинку в лазні.
Так, на фотографії Горова позує під час відпочинку в лазні. Сама красуня в купальнику елегантно зігнулася, демонструючи апетитні форми у всій красі. Доповнював образ красуні банний фетровий ковпак.
Уточнимо, що замість підпису Горова опублікувала на знімку дві ляскаючі долоні.
Ми писали, що Наталія Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа і рідна – продюсера Ірини Горової всерйоз зайнялася підготовкою свого тіла до літа.
У сторіз Наташа Горова показала фото в оточенні спітнілих чоловіків. По всій видимості, кадр зробили в залі після завершення тренування.
Заняття було інстенсівним, про що свідчить втомлений і розпатланий вигляд дочки Потапа, а також підпис: «було якось важко».
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