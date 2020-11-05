Дефіцит держбюджету в 2020-му році досяг таких рекордних розмірів, що доведеться урізати витрати

Як пише, Politeka.net, за два останні місяці Кабміну необхідно закрити дірку в розмірі 180 мільярдів гривень. Експерти в коментарі "UBR" розповіли, де чиновники можуть знайти такі гроші.

Міністерство фінансів опублікувало дані Казначейства, згідно з якими з січня по жовтень дефіцит зріс до 111 мільярдів гривень, хоча в 2019 році був 81,2 мільярдів, а в 2018-му – 59,2 мільярдів. Йдеться про кошти, якими уряду потрібно покрити витрати. Варто відзначити, що в за січень-жовтень передбачали суму покриття в 214 мільярдів гривень.

"Тобто не виконана майже половина. Мінфін пояснює таку бюджетну пролом, прірву я б сказала, слабкими внутрішніми і зовнішніми запозиченнями, які на звітний період склали 426 млрд грн. Це 77,9% від плану",-зазначила Ольга Василевська-Смаглюк, голова підкомітету в комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

На думку президента інвестиційної групи "Універ" Тараса Козака, грошей Україні чекати немає звідки, адже МВФ і Світовий банк їх надати не зможуть. Державі залишається тільки скорочувати витрати всіма можливими способами, зберігаючи лише захищені виплати, такі як зарплати медиків, вчителів, виплати пенсіонерів. А ось інші працівники можуть втратити гроші, в тому числі підрядники "великого будівництва".

"Доведеться проводити секвестр, коли не Мінфін визначає скорочення витрат, а Верховна Рада. Це дуже непопулярний крок, тому що багато хто чекає ці гроші: ви будували дорогу, а вам кажуть: знаєш, грошей немає, і все", - припускає Тарас Козак. - "Мінфін, якому Нацбанк гроші не намалює, може розрахуватися якимись паперами з погашенням через 5 років, іншого у нього не буде. І настає період кризи".

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