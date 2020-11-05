Відома вагітна актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", показала себе в незвичайному образі

Мер'єм, яка у вересні цього року повідомила, що чекає на другу дитину, цього разу з'явилася у сукні нареченої. Красуня стояла біля фото-стенду і як можна помітити, наряд був з відкритими плечима. Узерлі вирішила не надягати білизну, тому кадр вийшов досить пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, але так і хочеться додати: "Королева".

Повідомлялося, що Мер'єм Узерлі вразила красою в яскравому вбранні.

Так, на фотографіях знаменитість позує в яскравій сорочці в квіточки і рожеві оверсайз штани. При цьому Узерлі демонструє впевнений і холодний погляд. Лише на деяких знімках можна помітити якусь зацікавленість.

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У ролику знаменита красуня постала в рожевій сукні з широким "комірцем" в оточенні різного знімального реквізиту. Можна помітити, що зірка помітно змінилася за останній час, її обличчя злегка округлилося, шкіра зблідла, а волосся стало темніше.

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