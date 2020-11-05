73-річна Софія Ротару захопила нестаріючої красою

Як пише Politeka.net, знімок співачки з'явився на одній з фан-сторінок в Instagram і викликав фурор.

На фото Ротару в чорно-білій довгій сукні позує біля білого авто. Еее обличчя, як зазвичай прикрашає чарівна посмішка.

Образ доповнюють прикраси і чорний елегантний клатч.

"Софія Михайлівна!!! Просто немає слів від вашої краси і елегантності! Ви завжди найкрасивіша, дуже стильна, елегантна, витончена і шикарна! Дивлюся на фотографії і завжди захоплююся вашою красою! Ви завжди в моєму серці, в Пам'яті і в душі! Я Вас Дуже Люблю!!!", "Жінка вогонь!", "Софія Михайлівна, ви завжди уособлюєте красу, ви богиня на всі часи, спасибі за прекрасні пісні!!!", "Левиця", "Просто немає слів», «Богиня», «сукня, як ні в кого», "надзвичайно красива", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, концертний директор Ротару Сергій Лавров нещодавно розповів, що через скасування концертів Ротару недоотримала мільйони рублів.

Нагадаємо, що рідкісне фото Софії Ротару з маленьким сином переполошило мережу: "Чудова мама".

Як повідомляла Politeka, нестаріюча Ротару показала рідкісне спільне фото з чоловіком: "тут вони молоді і щасливі".

Також Politeka писала, що чорний день для Софії Ротару, біль від втрати не вщухає:"світла пам'ять і вічна любов".