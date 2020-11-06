39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон перетворилася на казкового персонажа

Зірка постала в дивовижному образі, який запам'ятається надовго, пише Politeka.net. Варто відзначити, що блондинка "в шоколаді" кожен раз спокушає своїми неймовірними луками.

Цього разу Хілтон постала в красивому боді, всипаному блакитними "скельцями" і стразиками. Наряд відмінно підкреслив груди зірки, сяючи від спалахів фотокамер.

Також зірка одягла блакитний сітчастий плащ і блискучі крила. Завершила образ красива корона на голові.

Туфлі на шпильках завершили образ, вона посміхалася або нахиляла голову. В результаті вийшов образ красивої феї. При цьому її ніжки завжди були трохи розставлені.

На одному з кадрів до знаменитості підбігла її вірна маленька собачка, також в блакитному одязі.

"Вона була зроблена з чарівного пилу. ✨ Її розум крихкий, як крила феї. ⚡️ Її очі яскраві, як мерехтливі зірки. 💫 І Золоте серце. ✨✨🧚🏻♀️✨✨", - написала Періс.

За вісім годин пост зібрав понад 200 тисяч переглядів. Коментатори написали багато приємних слів знаменитості.

"Солоденька фея", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Періс Хілтон постала в червоній довгій сукні з величезним вирізом з якого спокусливо виглядали груди. Корсет, який обтягнув тонку талію, також "допоміг" бюсту підстрибнути.

Періс виставила струнку ніжку з довгого розрізу, блиснувши шовковою шкірою.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон постала на фото зовсім голою. Її принади були акуратно прикриті квітами. До спини красуні редактори приробили крила. Таким чином Періс перетворилася на квіткову фею.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».