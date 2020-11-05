Молоду дружину Віктора Павлика розкритикували за зовнішній вигляд
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Катерина Репяхова опублікувала спільні фото з чоловіком. Як відомо, влітку 2020 року 26-річна Катя і 54-річний Віктор зіграли весілля. Судячи з посту Репяхової, разом вони вже п'ять років.
"Нам 5 років. Я як і раніше люблю тебе з таким трепетом. Коли ти на гастролях я погано сплю, а коли їдеш у справах рахую кожну хвилину. І це правда", - підписала фото дівчина.
За день пост зібрав майже три тисячі лайків. У коментарях дівчині залишили масу компліментів. Але знайшлися і ті, хто помітив, що Катерина стала гірше виглядати. Шанувальники припустили, що так на дівчину можуть впливати відносини з дорослим чоловіком.
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"Ви навіть схожі на один одного зовнішністю", "Рано зістарієш зі старим чоловіком😢 уже осунулося обличчя", «така бліда», «Боже, який жах», «Павлик нормально виглядає або Катя старше виглядає», «які ж ви круті», «Ви чудові і окремо, а разом то взагалі», - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що Павлик на фото, навпаки, виглядає квітучим і життєрадісним. Видно, що чоловік щасливий.
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