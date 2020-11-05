Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про соціальні зв'язки

На фото красуня сидить в сорочці і колготах. Дівчина вмостилася на стілець і підняла ноги, позуючи боком. Катерина волосся залишила розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З роками ми обростаємо величезною кількістю соціальних і родинних зв'язків: у нас з'являються друзі, колеги, діти, онуки, сусіди. Але старий друг може віддалитися, дитина-вирости і виїхати в інше місто, а улюблений начальник — назавжди зникнути з поля зору після зміни роботи. У підсумку виявляється, що єдина людина, з якою нам доводиться щодня, з перших до останніх хвилин, вибудовувати відносини і вести діалог, — це ми самі", - написала красуня під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ох, яка мила", "чарівна", "красива на останній фотці"," Уті-яка)))", " ось ось, А раптом тут сердечники? Що ж ти робиш те?) але дуже красива"," та взагалі вогняна"," що за гармата","досить відволікати людей від роботи))".

Повідомлялося, що зірка Студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна вразила фізичною формою в образі зухвалої боксерки.

Так, у новому випуску "кварталу" Нікітіній належало дати волю своїй внутрішній силачці заради відповідного номера. Судячи з кадрів, гумористка вийшла на сцену в короткому спортивному ТОПі, яскраво-червоних боксерських трусах і спеціальних рукавичках.

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