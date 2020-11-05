Тариф на передачу електроенергії підвищено на 30% з грудня 2020 року

Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) для Укренерго. Про це повідомляє прес-служба Укренерго.

Тариф підняли на 72 грн до 312 грн за МВт-год.

"Затверджений регулятором тариф на грудень 2020 року є мінімально можливим, тому що покриває лише ті витрати, які компанія вже понесла за фактом. Це, в першу чергу, відрахування до держбюджету за 2019 рік і компенсація витрат постачальникам універсальних послуг на оплату "зеленого" тарифу приватним домогосподарствам", – йдеться в повідомленні.

Укрегерго пропонує зафіксувати в структурі тарифу на передачу електроенергії ліміт коштів, які компанія може платити для компенсації витрат ДП гарантований покупець і постачальникам універсальних послуг за "зелений" тариф у 2021 році.

Про думку компанії, це дозволить зменшити навантаження на учасників ринку, які платять за цим тарифом, а також запобіжить погіршенню фінансового стану системного оператора.

Міністерство енергетики запевняє, що повішення тарифу Укренерго не вплине на ціну електроенергії для населення.

Раніше повідомлялося, що тарифи на світло для населення в Україні не переглядалася з 2017 року і зараз є найнижчими серед усіх країн Європи.

Так, згідно встановлених постановою НКРЕКП тарифів, ціна на електричну енергію на сьогодні становить (з ПДВ): до 100 кВт/год - 90 коп.за кВт/год і більше 100 кВт/год - 1,68 грн. за кВт / год.

Однак у Міненерго, заявляють, що до кінця року ціни на електроенергію для населення не зміняться:

при відбитті до 100 кВт — год-90 копійок за 1 кВт / год;

понад 100 кВт/год — 1,68 гривні за 1 кВт/год.

А ось на початку наступного року Україна збирається переходити на ринкові умови. Згідно з таким тарифом, українцям потрібно буде платити приблизно 2,5 гривень за кіловат.

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