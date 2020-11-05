Абонплата на газ в Україні незабаром зміниться

З 1 січня 2021 року її перерахують для всіх споживачів, пише "Обозреватель".

Зазначається, що зараз ми платимо з урахуванням обсягів споживання з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року. у 2019 році, а в наступному році суму перерахують вже за даними за цей рік. Ці гроші витрачають на утримання інфраструктури.

Так, якщо з жовтня 2019 року по кінець вересня 2020 року ви витрачали більше газу, ніж роком раніше, то зросте і сума в платіжках. Якщо ж навпаки економили, то, швидше за все, зможете платити менше.

Варто відзначити, що ряд облгазів планує переглянути і сам тариф. Серед них, наприклад, Київоблгаз. Там підрахували, що зібраних грошей їм не вистачає: зростали зарплати, збільшувалася вартість матеріалів. Тому і абонплата повинна бути більше.

Відзначимо, що через стрибки цін на газ на європейських біржах українцям підвищать тарифи на паливо вже в листопаді 2020 року. А через подорожчання газу можуть зрости тарифи на опалення для побутових споживачів.

Нагадаємо, за прогнозами Нацбанку, ціна на блакитне паливо наступного року становитиме близько $150 за тисячу кубів.

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