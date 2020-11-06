Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе і розповіла про вихідні

На фото красуня сиділа в прозорій білизні з малюнками квіточок. Модель спустила бретельки ліфа, роблячи знімок ще гаряче. Волосся у Кассандри було розпущеним, що додатково додало кадру ефектності. Дівчина не соромилася показати себе і свої найапетитніші місця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У мене були важкі вихідні, і я все ще дуже засмучена через це. У мене попереду кілька кумедних речей", - написала красуня під фотографією.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Сподіваюся, ти скоро будеш в кращому настрої, CJ", "влаштуй собі веселощі", "не тільки на російського, але і на весь Радянський Союз!", "Моя спокуслива дівчинка", " мені дуже шкода це чути. Сподіваюся, все, що Вас турбує, піде якомога швидше. Ваші чудові очі заслуговують того, щоб завжди посміхатися. Моя підтримка і серце з вами. Бажаю вам прекрасного дня, як і ви самі. Нехай благословить тебе Бог. Бережи себе","красива, приголомшлива, спокуслива і гаряча, я дуже любив, моя дорога".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) вразила формами в блискучому купальнику.

"Обалденная" красуня одягла в цей раз крихітне бікіні, що складається з трикутних, і іншої форми, Скельок, що тримається на тонких ланцюжках.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" в прозорому мереживі показала, чим завоювала популярність

Також Politeka писала, що Кассандра Сьенега з "Playboy" в прозорих трусиках влаштувала пустощі на капоті авто

А ще Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" випустила блискучих "подружок" з купальника



