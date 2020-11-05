На банківські картки українців повернули понад 38 мільйонів гривень

Кошти вже відшкодовано 155 тисячам школярів за скасоване пробне ЗНО. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки.

Гроші всім учасникам тестування будуть повернуті до 1 грудня 2020 року. Важливо, що якщо Учасник не звернеться до 30 листопада, він вже не зможе отримати гроші.

За даними Міносвіти, учасникам ЗНО вже повернули 38 мільйонів 141 тисячу гривень, а це 72,7% від суми, яку виділили для цього з Фонду боротьби з китайським вірусом.

Повернення грошей МОН здійснює спільно з Приватбанком з 1 липня. Наразі кошти отримали 155 636 учасників. Всього гроші повинні повернути 218,6 тисячам учасників.

У тих, хто ще не звернувся за відшкодуванням, Залишилося 27 днів щоб це зробити.

Щоб отримати кошти до 30 Листопада необхідно:

перевірити актуальність інформації, зазначеної під час реєстрації, увійшовши до сервісу визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;

звернути увагу на правильність зазначення прізвища, імені, по батькові, а також номер мобільного телефону, який прив'язаний до картки Приватбанку.

На виплату має право особа, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Повертати гроші батькам або іншим родичам не можуть.

Нагадаємо, що в 2021 році вступників до вузів чекає ряд нововведень.

Як з'ясувалося, головний період вступу до вузів було вирішено перенести з серпня на липень. Крім того, більшість категорій абітурієнтів зможуть подати документи онлайн.

Для українців, які хочуть вступати на технічні спеціальності, стане доступний вибір: складати обов'язкове ЗНО з української мови та літератури або тільки з мови. У свою чергу, бажаючі вступити на гуманітарну спеціальність такого вибору будуть позбавлені. Для них обов'язковим залишиться тест з мови та літератури.

Ще одним нововведенням стане обмеження на кількість заяв, які учень зможе подати на контракт: не більше 30. Цього року можна було подавати на контракт стільки заяв, скільки захочеться.

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Як повідомляла Politeka, скасування дистанційного навчання в Україні, з'явилося важливе попередження.

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