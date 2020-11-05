Персонажа серіалу "Свати" Івана Будька, якого зіграв Федір Добронравов, тепер виконає інший актор

Як повідомляє Politeka.net, у новому сезоні "Сватів" з'являться флешбеки в минуле головних героїв. Для виконання ролі молодого Івана був запрошений його син, актор Віктор Добронравов. У Мережі вже з'явився перший кадр, на якому Віктор виконує роль.

Відомо, що в новому сезоні покажуть історію знайомства Івана і Валюхи.

Тим часом, постарілий і посивілий Добронравов викладає в мережі фото і відео зі своїми синами. На одному з останніх відео він співає з дітьми пісню "Є тільки мить". У коментарях шанувальники Добронравова стали хвалити його за творчість і журитися з приводу бороди і сивини.

"Федя, голитися швидко! Що за дідусь. За пісню і сім'ю лайк", "навіть не впізнати Федора.. З цією бородою він реально як старий... Будемо сподіватися, що йому борода для якої-небудь ролі", "навіщо "Іван Степанич" себе так зістарив, він же ще молодий!! Краще без бороди і шевелюри!", "Федір і в сивій бороді чудовий», «син так схожий на батька, що з перших секунд подумала це сам Федір», "з бородою Федір виглядає зовсім старим, аж серце стиснулося", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що заплакана Валюха зі "Сватів" отримала жорсткий ультиматум від Добронравова:"або ти зараз...".

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