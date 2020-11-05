Погода в Україні 5 листопада здивує сміливою витівкою, дощі та похолодання атакують країну з півночі на захід

Як розповідає Politeka, про це йдеться в прогнозі синоптиків.

Українцям на заході варто очікувати локальних дощів. Пощастить жителям Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей – вони відбудуться просто хмарністю. Попри це, повітря в регіоні похолодає, причому помітно. Вдень від 6 до 13 градусів тепла, а вночі близько 4-7 за Цельсієм.

Схожа ситуація буде і на півночі України. Опади накриють Чернігівську, Київську та Житомирську області. Повітря вдень буде в межі 7-10 градусів, а вночі синоптики прогнозують від 3 до 6 тепла.

Центральні області дощі "помилують". Тут повітря прогріється до 7-13 градусів зі знаком «плюс», а вночі різко охолоне до 3-7 за Цельсієм.

Істотно тепліше буде на півдні України, де стовпчик термометра вдень покаже 11-15 градусів вище нуля. А ось після заходу сонця очікується близько 5-8 за Цельсієм.

Без дощів буде і на сході. Тут хмарність супроводжуватиметься 7-11 градусами тепла, а вночі похолодає до 3-7 за Цельсієм.

Не пощастить сьогодні жителям Києва і хмарності. Дощі "обійдуть стороною" лише населені пункти Миронівку та Яготин. Стовпчик термометра покаже від 7 до 10 градусів тепла, а вночі очікується похолодання до 2-6 вище нуля.

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