Російська модель і співачка Тетяна Котова, яка була солісткою в "ВІА Гре", вразила формами в одному рушнику
Кадри знаменитість вирішила опублікувати у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.
Так, на опублікованому відео Котова в одному халаті, який ефектно приспустила, демонструє головну гордість у всій красі. При цьому образ красуня вирішила доповнити елегантним макіяжем і укладанням.
Попри томний погляд і пози, шанувальників Котова вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати. Ролик був оприлюднений в Stories знаменитості.
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Як повідомлялося до цього, співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе і запропонувала пограти.
На фото Котова позувала в білій спідниці й червоному топі, а образ доповнила капелюшком. Зірка стояла біля пікапа з сіном, задерши одну ногу. Тетяна в наряді з величезним розрізом на кадрі демонструвала ідеальну ніжку і навіть сідниці. Фото вийшло дуже сонячним і трохи пікантним.
"Давайте пограємо в гру-продовж фразу" Я б зараз ...» Я б ось наприклад повернулася в цю зйомку на сонячному ранчо", - написала дівчина під фото.
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