Українська співачка Камалія, яка є дружиною мільярдера Мохаммада Захура, оголосила, що залишає країну через причини, пов'язані зі здоров'ям

Найбагатша співачка України поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Вона розповіла, що відправляється до Німеччини після того, як їх сім'я зіткнулася з китайським вірусом.

"За наполяганням Захура вилітаю сьогодні до Німеччини, щоб перевірити себе на предмет наслідків коронавірусу і як з цим боротися надалі. По поверненню обов'язково поділюся з вами в моєму наступному ефірі. Не хворійте!",- написала Камалія.

Вона також поділилася своїм чорно-білим знімком. На фото співачка позує в шкіряній куртці і блузі з глибоким декольте, а також у великих окулярах.

Шанувальники Камалії активно коментують її пост.

"Красуня! І чоловік Ваш молодець, турботливий!", "Хорошої Вам поїздки! Бережіть себе!", "Шикарна!!! Скоріше повертайтеся красивими і здоровими", "Захур просто Золотий чоловік", "Бережи вас Бог!", - пишуть люди.

Раніше Камалія повідомила про те, що вони з сім'єю заразилися китайським вірусом, ще 11 вересня.

23 вересня Камалія сама розповіла, про те, як протікає хвороба, у себе в Фейсбук.

"Я дуже пригнічена! Захуру сьогодні стало гірше, їздили в Олександрівську, КТ показало до 40% ураження легень! Змінили антибіотики. Якщо не стане краще до п'ятниці, то госпіталізація неминуча!",- зізналася співачка.

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