Дочка зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового зізналася, що однокласники цькували її в школі через роботу батька

Про це 12-річна Варвара Кошова розповіла в інтерв'ю "КP.UA". Дівчинка зізналася, що через булінг однокласників у неї пропало бажання ходити в школу, яка стала для неї «неприємним місцем».

За словами Варвари, цькування пов'язане з роботою її зіркового батька. Дівчинка пояснила, що однокласники дражнять її за те, що він – «клоун».

"Розумію, що навчання важливе, але як тільки мова йде про школу, уроки, у мене відразу ж пропадає настрій. Тому що моя асоціація зі школою-це булінг. І булінг страшний! Діти думають, що мій тато - клоун. А він не такий!",- обурилася школярка.

Вона додала, що не планує переводитися в іншу школу. Як вважає Кошова, коли діти там дізнаються, хто її батько, ситуація знову повториться.

За словами школярки, її дуже ображає ця ситуація. Вона впевнена, що її кривдники не повинні висловлюватися про нього в зневажливому ключі.

"Одного разу мені так набридло, що тата в черговий раз назвали клоуном, що я не витримала і висловилася, щоб більше ніхто не смів так про нього говорити",- підкреслила дівчинка.

У той же час, вона зазначила, що намагається не вступати в суперечки з кривдниками.

"Я боюся. Я не вмію відповідати. Краще просто промовчу. Нехай кажуть, не хочу, щоб потім мене виставили винною", - зауважила Варвара.

Вона також зізналася, що її батько пропонував розібратися з тими, хто її труїть, і навіть "набити їм морду" однак вона не бачить в цьому сенсу. На думку школярки, говорити варто лише з батьками, які виховують дітей таким чином, що ті звикають говорити гидоти іншим.

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