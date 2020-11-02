Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала розкішний образ в чорній білизні з підв'язками

Молода модель продовжує інтригувати образами за допомогою пікантних нарядів, ледь прикривають її тіло. Дівчина є популярною і затребуваною моделлю, тому в Instagram ділиться кращими зі своїх останніх кадрів.

Ебі вирішила показати одне з фото, на якому позувала лише в чорній білизні з підв'язками і шнурівкою на стегнах, що доходить до самих сідниць. Щоб підкреслити засмагле тіло і ідеальну шкіру, модель одягла лише чорну білизну, доповнила образ золотими прикрасами з масивними сережками і повернулася до камери спиною.

Кадр, на якому Ебі показує п'яту точку у всій красі, не залишив байдужими нікого:

"Чудова лялька🌹 🌹 🌹; Боже !!! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 я люблю їх усіх; вся справа в комбінації! Зоровий контакт з малятком😍 😍; настільки досконалий; чудові красуні🔥 🔥; королева!!!! 😍❤️; Я приголомшений 🥺🤤🤤💕; Ти так добре виглядаєш; Ти така красива 😍; Alllll номер один 😍; Я люблю тебе 😍😍😍; Богиня 😍; Картинка ідеальна 😍😍; Мені подобаються всі твої форми Ебігейл 😍😍😍😍 ти виглядаєш чудово 😍; Королева ❤️; Чудово 😘».

Після довгої відсутності в соціальних мережах, модель почала знову активно вести свій профіль і показувати найспекотніші фото За останній час. Так як Ебі рекламує виключно нижню білизну і домашній одяг від популярних онлайн-магазинів, в її Instagram всі кадри досить пікантні.

При цьому модель не переходить межі пристойності і ніколи повністю не роздягається, лише частково демонструє сідниці і бюст в трендових мереживах і сіточці. Також Ебі не змінює власний стиль. Як видно на фото, вона із задоволенням носить навіть вдома шовкові халати з мереживами і не носить білизну.

Надати пікантності особистому фото допоміг розстебнутий халатик і відкритий рот моделі. Кокетливо виставивши бюст прямо перед об'єктивом, зірка спровокувала бурхливі обговорення в мережі.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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