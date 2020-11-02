43-річна українська співачка Ані Лорак постала зі своєю дочкою, Софією, в білих сукнях

Відома артистка народила дочку в 33 роки, пише Politeka.net. На той момент співачка перебувала в шлюбі з турецьким бізнесменом, Муратом Налчаджіоглу, спільне життя з яким у результаті не склалося.

Зараз спільній дитині екс-подружжя виповнилося дев'ять років. Дівчинка росте дуже чарівною і симпатичною.

Ані Лорак намагається більше часу проводити з дочкою, і робить з нею пости в Instagram, фото яких в підсумку розлітаються по мережі.

Цього разу в одній з фан-груп розмітили знімок Лорак разом з дочкою, де вони позують в білосніжних і незвичних сукнях і з золотими поясами.

"Ані Лорак & Софія - (Концерт "Казки та пісні Союзмультфільму")", - написали автори поста.

За 40 хвилин пост зібрав майже 400 лайків і трохи коментарів.

"Лорак красуня, хоч і ногу перефотошопила, дочка зовсім не в неї пішла", - написала одна з користувачок мережі.

Нагадаємо, Ані Лорак здивувала однією деталлю в своєму туалеті. Ані сидить на сходах в джинсах, жовтій куртці і високих черевиках на шнурівці і посміхається. Волосся співачки розпущене і не причесане як слід.

"🦋Нехай сьогодні буде хороший, добрий вечір!"–- підписала кадр зірка.

Раніше ми писали, що Ані Лорак позувала в чорних лосинах із завищеною талією, укороченій кофті і масивних черевиках. Зверху зірка накинула велику куртку. Образ завершила кепка на голові.

За 40 хвилин її пост зібрав майже 40 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Ані Лорак в обіймах молодого коханця розтанула від щастя:"Невже совість прокинулася".

Як повідомляла Politeka, Новий особняк Ані Лорак вражає розкішшю, з'явилися фото: "у сусідах Волочкова і...".

Також Politeka писала, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".