Гімнастка Анна Різатдінова розповіла про складнощі, з якими зіткнулася в шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, 27-річна фаворитка хореографа Влада Ями опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій маєчці.

У кадрі дівчина з хвостиком і ніжним макіяжем позувала на тлі жовтої стіни. Анна мило посміхнулася, розкривши деталі зі свого спортивного минулого, а також з часів участі в танцювальному проекті.

У підписі до фото Різатдінова розкрила своє ставлення до понеділків. Не дарма цей день називають найважчим. Дівчина порівняла, як у неї проходили понеділки, будучи гімнасткою, учасницею "Танців" і як зараз

"Це завжди був важкий день для мене. Адже у великому спорті вихідний зазвичай в неділю. І за цей день ми майже завжди набирали зайвий кілограм... І понеділок у нас завжди починався зі зважування. А потім був "розбір польотів", - поділилася Анна.

За часів участі в «Танцях з зірками», понеділок - теж був дуже важкий, зізналася Різатдінова:

"У тебе ще не пройшла ейфорія після ефіру 🤩, а вже потрібно відпустити той танець. А це не так просто, особливо якщо він добре вийшов. А вже новий танець, новий стиль, новий образ — все по-новому. Тому початок тижня був складним".

В даний час так вийшло, що понеділок у Анни - вихідний, тому, нарешті, дівчина полюбила цей день, адже, за її словами, "можна виспатися, побути з дитиною і просто добре провести час".

Користувачі кинулися коментувати одкровення гімнастки:

"Прекрасна Анна! Ви прекрасні, що не передати словами! ❤️❤️❤️"

"Ти красуня, хоч в понеділок, хоч в середу, хоч в суботу 💃"

Раніше ми повідомляли, Різатдінова після перерви повернулася на паркет "Танців" в якості гості для участі в тріо з двома нинішніми учасниками. Трійця станцювала вальс.

"Скажу чесно, я переживала ...😟 За свій сезон мабуть єдиний стиль, який я не вподобала, це саме вальс ! І тут через рік мене запрошують, я щаслива повернутися на паркет, але чому ВАЛЬС?!!!! Я боялася, щоб танець не був просто хорошим. Але це був черговий виклик для мене і момент прийняття 😅Я кайфанула 😍", - поділилася Анна.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова приголомшила довжиною ніг в міні-шортах:»Боже, як же я люблю...".

Також Politeka писала, що Анна Різатдінова в напівпрозорому вбранні розкрила про себе всю правду: "насправді я...".