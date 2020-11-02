Популярна українська співачка Наталя Могилевська розповіла про свій незвичайний досвід "заміжжя"

Минулої неділі артистка виступила у випуску шоу "Танці з зірками", присвяченому святкуванню Хеллоуїна. Співачка виконала пісню "Місяць по небу ходить" в оригінальній обробці, а також супроводила це оригінальним номером. Відповідним відео Могилевська поділилася в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Співачка вийшла на сцену в чорному вбранні, червоній перуці і пов'язці на око. За сценарієм номера їй належало зіграти весілля з 90-річним суддею шоу Григорієм Чапкісом в образі Дракули.

"Привітайте, вчора я стала дружиною Григорія Чапкіса! У прямому ефірі Хелловіна на "Танці з зірками". Моєму чоловікові 90, і він все ще чудово танцює, а руки цілує, виключно стаючи на коліно. Оце так чоловік!.. Мені було дуже приємно бути дружиною легендарного танцюриста і приголомшливого чоловіка Григорія Чапкіса. Моя безсмертна величність, Його демонічна високість - Граф Дракула, дякую вам!",- написала артистка.

Її шанувальники тут же почали коментувати публікацію.

"Я залипла страшно красиво", "та приємно моторошно вийшло", "що це було? Наташа в жахливому гримі, виглядала старою, кульки на грудях вивалилися, до чого? І пісня, вимова, наче в роті була вода... Найкращий був Чапкіс...!", "Воістину королівське дійство!", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Могилевську не пробачили за грандіозний провал на "Танцях з зірками", кадри ганьби: "це був капець".

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