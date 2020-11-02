Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала гідності в прозорій сукні

Пишногруда знаменитість часто змінює імідж-так як дівчина рекламує білизну і одяг, залучати своїм тілом вона звикла досить давно. Щоб Показані нею образи не набридали, дівчина часто змінює колір волосся і навіть встигла побувати в ролі брюнетки. Втім, образ милої блондинки їй йде більше, тому зрідка Настя перефарбовується в русявий і блищить в зухвалих бікіні на пляжі.

Цього разу Квітко показала переваги не тільки в ледь помітній білизні, але ще і в прозорій сукні без ліфчика. Настя вирішила покрутитися перед камерою, щоб захопити фанатів обсягами свого бюста і сідниць. Дівчині це вдалося досить швидко, адже Бежева сіточка не могли нормально прикрити її достоїнств.

"Сукня просто любов😍; дика троянда вражає своїми пагорбами🌹; у неї вогонь бушує💝; красиве розташування і ти @anastasiya_kvitko 🌸 ти такий чарівний пупсик; Бьютіфул дуже красиво; прекрасні великі гарячі стегна прекрасні, як ніби це шоу; Ти дівчина моєї мрії💋; Eres un panochon de mujer neta; чергова Кім Кардашьян; красиве тіло...; Так, справді... в цьому світі дійсно є краса; красива приватна Анастасія😂 😂 😂 😍».

Настя є популярною моделлю, яка ділиться пікантними фото на своїй сторінці в Instagram досить часто. Так як дівчина рекламує модні бренди одягу для онлайн-магазинів, у виборі одягу вона не повторюється, кожен раз позуючи в чомусь новому.

Незмінним залишається акцент на її сідницях або бюсті. Квітко вважає свої достоїнства досконалими, а тому нерідко демонструє їх без одягу. Цього разу модель блиснула на відпочинку формами шостого розміру в білому бікіні з золотистою лямкою під бюстом. Доповнили образ Насті акуратна прозора спідниця, яку дівчина підняла для більшої пікантності кадру.

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