Британська інстадива Демі Роуз розпалила мегавідвертим нарядом на Хеллоуїн

Як передає Politeka.net, 25-річна модель опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, яким засліпила публіку.

Так, Демі стягнула пишний бюст сіточкою: одна сторона наряду була усипана камінням, інша - перламутровими намистинами. Здавалося неймовірним, що всього кілька смужок тканини можуть утримувати такий значний "вантаж".

На обличчі у дівчини була срібляста маскарадна маска з чорним пір'ям. Волосся Роуз поклала на плече, згорнувши незвичайною косою.

"Сюрреалістична спокуса 🖤 це була найкраща фотографія, яку я зробила за всю ніч, так як на балу не було телефонної зони. У мене був найкращий Хеллоуїн! Сподіваюся, вам всім теж сподобалося!", - підписала фото модель.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Безумство 🔥"

"Мені подобається твоя атмосфера 😍"

"Дорогоцінний красивий чарівний привабливий маленький ангел, що впав з небес 😍 🌹 😘 🥰"