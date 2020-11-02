Британська інстадива Демі Роуз розпалила мегавідвертим нарядом на Хеллоуїн

Як передає Politeka.net, 25-річна модель опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, яким засліпила публіку.

Так, Демі стягнула пишний бюст сіточкою: одна сторона наряду була усипана камінням, інша - перламутровими намистинами. Здавалося неймовірним, що всього кілька смужок тканини можуть утримувати такий значний "вантаж".

На обличчі у дівчини була срібляста маскарадна маска з чорним пір'ям. Волосся Роуз поклала на плече, згорнувши незвичайною косою.

"Сюрреалістична спокуса 🖤 це була найкраща фотографія, яку я зробила за всю ніч, так як на балу не було телефонної зони. У мене був найкращий Хеллоуїн! Сподіваюся, вам всім теж сподобалося!", - підписала фото модель.

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Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Безумство 🔥"

"Мені подобається твоя атмосфера 😍"

"Дорогоцінний красивий чарівний привабливий маленький ангел, що впав з небес 😍 🌹 😘 🥰"

"Екстравагантна🌹"
"Мій телефон горить 🔥❤️😍"

Раніше ми повідомляли, Демі показала, як ніжиться під променями сонця в чорному бікіні. Дівчина підставила найапетитніші місця, щоб ті гарненько "підрум'янилися".
Її пишна фігура є об'єктом гарячих суперечок: не секрет, що Роуз не соромиться своїх габаритів, а, навпаки, вважає це гідністю, виставляючи напівоголені знімки в мережі. Примітно, що раніше, в підлітковому віці, Роуз страждала від анорексії. Тепер же модель живе в гармонії із собою.