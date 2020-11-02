Британська інстадива Демі Роуз розпалила мегавідвертим нарядом на Хеллоуїн
Як передає Politeka.net, 25-річна модель опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, яким засліпила публіку.
Так, Демі стягнула пишний бюст сіточкою: одна сторона наряду була усипана камінням, інша - перламутровими намистинами. Здавалося неймовірним, що всього кілька смужок тканини можуть утримувати такий значний "вантаж".
На обличчі у дівчини була срібляста маскарадна маска з чорним пір'ям. Волосся Роуз поклала на плече, згорнувши незвичайною косою.
"Сюрреалістична спокуса 🖤 це була найкраща фотографія, яку я зробила за всю ніч, так як на балу не було телефонної зони. У мене був найкращий Хеллоуїн! Сподіваюся, вам всім теж сподобалося!", - підписала фото модель.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Безумство 🔥"
"Мені подобається твоя атмосфера 😍"
"Дорогоцінний красивий чарівний привабливий маленький ангел, що впав з небес 😍 🌹 😘 🥰"
Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
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