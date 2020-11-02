Українцям слід готуватися до можливого посилення карантину
Про це попередив головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю журналістам, пише Сьогодні.
За його словами, якщо Київ потрапить в червону зону карантину, то столичний метрополітен буде закритий, як навесні.
"Якщо ми говоримо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то там два пункти, які стосуються громадського транспорту. Перший-обмеження роботи громадського транспорту. Другий-заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт", - попередив головний санлікар.
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Ляшко також додав, що якщо київський метрополітен буде закритий, то така ж доля спіткає і приміські електрички.
"Не скажу, що це буде відразу введено, але такий варіант не виключається", - резюмував Віктор Ляшко, спілкуючись з журналістами.
Раніше в МОЗ розповіли, за яких умов Україну відправлять в жорсткий локдаун.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в країні почнуть працювати польові госпіталі і буде введений жорсткий карантин, якщо щодня фіксуватимуть від 11 до 15 тисяч заражених.
Якщо реєструється по 20 тисяч нових заражених щодня, то МОЗ запускає протокол медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги. При такому сценарії ресурси системи охорони здоров'я повністю вичерпані.
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