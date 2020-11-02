Німецька супермодель Ніколь Потуральски, якій приписували роман з актором Бредом Піттом, запаморочила голову новим зухвалим фото

Як передає Politeka.net, 27-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі.

Локацією для фото стали бетонні нетрі Берліна. Дівчина постала в чорному піджаку у велику клітку, при чому, здається, що в чоловічому. Образ доповнила стильна біла сумочка. А ось чого на фото немає, так це ні натяку на штани, спідницю або хоча б шортики. Вочевидь, красуня вирішила козирнути чарівними ніжками, оголивши їх на максимум.

Ніколь з розпущеним волоссям і ніжним макіяжем стояла до камери в півоберта. Дівчина зухвало подивилася через плече.

Вона ніяк не підписала кадр, а тільки залишила кілька картинок з осінніми листочками.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Так мило"

"Красуня❤️🔥"

"Мені це подобається.😘"

"Wow 😍"

"До біса круто🔥 ♥ ️"

"Ти карколомна 💎 🌹 🌷 "

"Чудова жінка !! 😍💞😍👍"

"Моє улюблене обличчя 😍 👌 "

"Легше, легше! Поки ще тільки понеділок!)"

"Я ніколи не бачив жодної фотографії Бреда Пітта в її інсті"

"Цей блейзер і сумка 💗"

Раніше ми розповідали, що стало відомо про розрив Потуральскі з голлівудським красенем Піттом. Вперше разом їх помітили в серпні, так що їх зв'язок тривав всього кілька місяців.

«Це ніколи не було так серйозно, як передбачалося», - ділилося інформацією зі ЗМІ обізнане джерело.

Ініціатором розриву став Пітт, для якого відкритий шлюб Ніколь (дівчина одружена з німецьким ресторатом Роландом Мері) виявився "занадто". Тому зв'язку прийшов кінець. У мережі посміюються над актором, мовляв "відьма" - Джолі прокляла бідолаху.

Примітно, що багато хто називав молоду екс-коханку Пітта "копією Анджеліни", колишньої дружини актора.

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