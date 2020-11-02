Німецька супермодель Ніколь Потуральски, якій приписували роман з актором Бредом Піттом, запаморочила голову новим зухвалим фото
Як передає Politeka.net, 27-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі.
Локацією для фото стали бетонні нетрі Берліна. Дівчина постала в чорному піджаку у велику клітку, при чому, здається, що в чоловічому. Образ доповнила стильна біла сумочка. А ось чого на фото немає, так це ні натяку на штани, спідницю або хоча б шортики. Вочевидь, красуня вирішила козирнути чарівними ніжками, оголивши їх на максимум.
Ніколь з розпущеним волоссям і ніжним макіяжем стояла до камери в півоберта. Дівчина зухвало подивилася через плече.
Вона ніяк не підписала кадр, а тільки залишила кілька картинок з осінніми листочками.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Так мило"
"Красуня❤️🔥"
"Мені це подобається.😘"
"Wow 😍"
"До біса круто🔥 ♥ ️"
"Ти карколомна 💎 🌹 🌷 "
"Чудова жінка !! 😍💞😍👍"
"Моє улюблене обличчя 😍 👌 "
"Легше, легше! Поки ще тільки понеділок!)"
"Я ніколи не бачив жодної фотографії Бреда Пітта в її інсті"
"Цей блейзер і сумка 💗"
Раніше ми розповідали, що стало відомо про розрив Потуральскі з голлівудським красенем Піттом. Вперше разом їх помітили в серпні, так що їх зв'язок тривав всього кілька місяців.
«Це ніколи не було так серйозно, як передбачалося», - ділилося інформацією зі ЗМІ обізнане джерело.
Ініціатором розриву став Пітт, для якого відкритий шлюб Ніколь (дівчина одружена з німецьким ресторатом Роландом Мері) виявився "занадто". Тому зв'язку прийшов кінець. У мережі посміюються над актором, мовляв "відьма" - Джолі прокляла бідолаху.
Примітно, що багато хто називав молоду екс-коханку Пітта "копією Анджеліни", колишньої дружини актора.
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