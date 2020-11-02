Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто знає як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні, вразив хелловінським образом у тканині, що просвічується
Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) поділився новими знімками зі свого святкового виступу в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото можна побачити, як MELOVIN виступає на сцені в страшному образі. Артист одягнений в підкатані чорні штани і вільну білу сорочку з повітряної, просвічується тканини, яка надає його образу особливої містичності. Додає жаху також блідий грим на обличчі співака і затемнені очі. Фінальним акцентом образу MELOVIN стала скуйовджена зачіска.
Під час виступу артист спирався рукою на крапельницю, в якій замість ліків була «кров».
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"Я не божевільний. Моя реальність просто відрізняється від вашої", - підписав свої фото артист.
Його шанувальники активно коментують знімки.
"У мене мурашки", "як завжди прекрасний і божественний", "ці божевільні очі", "а ти все продовжуєш повертати нас в ту атмосфера психушки", "Мел, немає слів, наскільки це ваааууу", "Прекрасний божевільний", "Відвал всього", "Образ шалено неординарний. За це ми тебе і любимо, що ти можеш показати свої ідеї незважаючи ні на що", "Образ зносить дах", "погляд божевільного. Це точно. Перевтілення супер генія", - пишуть люди.
Нагадавши, окільцьований фаворит Данилко MELOVIN убив зухвалим чином з манікюром: "Мати моя жінка".
Як повідомляла Politeka, зблідлий фаворит Данилко MELOVIN ошелешив кардинальною зміною іміджу: "диявольськи шикарно!".
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