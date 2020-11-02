Українська модель Міла Кузнєцова, яка є щасливою володаркою 13-го розміру грудей, подражнила спокусливими кадрами

Як передає Politeka.net, відео вона опублікувала в Тіктоку.

Кузнєцова показала, як курить кальян, видихаючи густий дим. При цьому вона підкреслила красу свого пишного гідності глибоким декольте блискучого сукні.

"Хочу їх цілувати", "Паровоз, але красивий", "клас, дівка", "дуже чарівна і мила дівчина", "Ух ти!", "Гарненькі", "Супер", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Міла Кузнєцова вразила спокусливим костюмом на Хеллоуїн

У себе в Instagram дівчина опублікувала похмурі фото, на яких у всій красі показала свою головну гордість. Міла вибрала образ мертвої нареченої. Вона одягла чорний корсет з неймовірно глибоким декольте. Модель так сильно здавила своїх "маляток", що на них стали проглядатися вени.

Втім, зірку це схоже не турбувало. Вона вивалила своїх "близнючок" напоказ і грайливо посміхалася.

«Happy Halloween. Хто не сховався, я не винна. Тепер йду за Вами", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова роздяглася і показала, що Величезний у неї не тільки бюст: "класний горішок".

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова побешкетувала своїм 13-м розміром бюста в барі:»можна і стаканчик поставити".

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