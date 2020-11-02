Відома телеведуча популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва показала, як займається спортом
Неординарна ведуча популярного телепередачі володіє неймовірною харизмою.
Так і цього разу Настя на своїй сторінці в Instagram знову порадувала численну армію фанатів, показавши домашнє тренування, повідомляє Politeka.net.
Під бравурну музику Настя, що лежить на ліжку, різко схоплюється і зі "звірячим обличчям" виконує фізичні вправи: піднімає гантелі і тренує м'язи на тренажері.
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На знаменитості чорні короткі шорти і блакитна футболка, тапочки вона в один з моментів ролика скидає зі своїх ніг.
"Спорт або пожерти? 🏋 🏼 🍟 👇 🏽 😂 ",- підписала ролик Івлєєва.
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Всього за 27 хвилин свіжий ролик Насті подивилися понад 350 тисяч разів. Фанати в коментарях традиційно захоплюються своєю улюбленицею.
"Блін, спорт-це краще напевно, але поржати ой як подобається. Ще з кулінарними здібностями мого чоловіка 😍 👨 🏾 🦱 в сторіс вічно всіх спокушаємо 😂 😂 😂 😂 Настя, як таке придумуєш? У чому секрет пожерти під час спорту🤣 🤣 🤣 🤣 💪 💪 💪 для тебе точно жерти!! Досить худнути жерти а потім спорт😂 напевно спочатку пожерти,а потім вже спорт😂 красуня, Настя) Люблю буся звичайно ж пожерти 😉 😂 😂 😂 пожерти 🤤 Халк", – пишуть фоловери.
Раніше ми писали, що Настя Івлєєва розмістила в соцмережах нове фото, на якому показала свій образ до популярного свята.
"Як щодо Хеллоуїна", - підписала знімок вона.
Телеведуча попозувала в чорному шкіряному костюмі з довгими рукавами і глибоким декольте. Красуня застигла перед камерою, злегка нахиливши голову, показавши незвичайний малюнок на обличчі.
Нагадаємо, що хвороба змінила зовнішність Насті Івлєєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає: "Кому душу продала?".
Як повідомляла Politeka, Івлєєва з " Орла і решки "в міні-маєчці безглуздо посмикала" всохлим "бюстом:"Шоу талантів".
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