Акторові Олександру Немченку було лише 65 років

Цю інформацію вже підтвердила прес-служба Вінницького академічного театру ім. Миколи Садовського, де понад 10 років працював актор.

Відомо, що трагедія сталася вчора, 1 листопада.

"Вчора весь день плакала природа, тихо і сумно... Відійшов у вічність Олександр Немченко... Диригент співочої ескадрильї прийняв в обійми ще одного свого вихованця... Листопад 1953-го подарував Саші життя в рідному місті Рівне (де, за заповітом, і буде похований прах). Він прожив гідне життя, насичене не тільки творчістю, а й щирою любов'ю до всього, чим займався, до всіх, хто його оточував. Заслужений артист України. Актор театру і кіно.

Створив театральну студію при Будинку вчителя. Довгі роки займався народною медициною. І завжди з посмішкою... Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і рідним, всім, хто знав, любив і поважав. Вічна пам'ять і Царство Небесне тобі, Олександре Дмитровичу, гідному синові своїх батьків і нашої Матері-України..."- повідомили в театрі, де Олександр Немченко пропрацював.

Останні роки життя зірка фільму "В бій йдуть тільки старики" боровся з цукровим діабетом і українці активно збирали гроші на лікування актора.

За свою кар'єру Олександр Немченко встиг знятися в чотирьох фільмах, і зіграв у театрі 122 ролей.

"Світла пам'ять", "дуже сумно, співчуття рідним", " співчуваємо..", "Нехай відпочиває з Богом", "як шкода, дуже любила цю людину. Коли жила з ним по сусідству. Він, дійсно, був унікальним. Царство Небесне...", "Багато років була перукарем Олександра, це була незвичайна людина. Дуже шкода, і зовсім не віриться. Царство Небесне і вічна пам'ять. Співчуття рідним", - написали українці під постом.

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