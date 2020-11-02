Українська співачка Наташа Могилевська сильно зганьбилася під час прямого ефіру «Танців з зірками»

Як передає Politeka.net, артистку запросили стати четвертим суддею шоу. Крім цього, в кінці вечора вона заспівала пісню "Місяць по небу ходить" в оригінальній обробці. Номер був досить яскравим і ефектним, ось тільки артистка і її партнер ніяк не могли потрапити в фонограму. Це було сильно помітно, особливо коли камера брала великі плани.

Під постом з виступом зірки залишили масу негативних відгуків. Артистку звинуватили в неповазі до глядача.

"Це був капець - Я розумію, що співають під час прямого ефіру під фонограму, але хоч рот потрібно вчасно відкривати»,

"Якщо чесно, то "легенда" могла б і наживо заспівати»,

"Можна було хоча б з поваги заспівати наживо, а не під фанеру»,

«Я вважаю такі виступи просто неповагою до глядача. Чому хтось розпинається і рве зв'язки на сцені, а хтось виходить покрасуватися і навіть невпопад рот відкриває»,

"Хоч би мікрофон взяла, ганьба!»,

"Могилевська могла б вже і наживо заспівати... Рот закрився, а "ю" ще тягнулося", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що під час номера Могилевська зіграла театральне весілля з 90-річним Григорієм Чапкісом, який зіграв Дракулу.

Нагадаємо, що Могилевська розслабилася вдома, притиснувши до себе милого красеня: "дуже ніжна!".

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