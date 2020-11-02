Популярна група Время и Стекло провели останні концерти
Про це йдеться в офіційному Instagram-акаунті Олексія Завгороднього.
Як відомо, колектив дав прощальні концерти в київському Палаці спорту, через що Позитив написав зворушливу публікацію у своєму мікроблозі.
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"Всім творцям і натхненникам, команді, поціновувачам час і скло, відданим глядачам, слухачам і друзям! Спасибі! Я щасливий! Знаю ви теж! Запам'ятаю ваші посмішки назавжди! І не забуду цей вечір ніколи! Лав Ю!",- написав Завгородній у підписі до зворушливих знімків з концертів, якими він вирішив супроводити публікацію в Instagram.
"Спасибі вам за ці прекрасні 10 років. Спасибі вам за любов, натхнення. Ми вас любимо і ніколи не забудемо ті концерти, хіти", "Ви найкраще що могло статися зі мною, я рада що стала частиною цієї епохи", "ви просто кращі", "спасибі за 10 років. Найкращі кумири", " ви великі молодці, ви зробили нереально крутий концерт. Ми вас дуже любимо, ви в наших серцях назавжди", "Як вас хлопці будуть не вистачати", "Ваша команда це сила, ви завжди дивуєте нас, ваших фанатів, спасибі за такий концерт", - написали віддані фанати в коментарях.
Зворушливу публікацію у своєму Instagram опублікував продюсер Потап.
За його словами, Надя Дорофєєва і Потап не планують завершувати свої кар'єри.
"Буде пост подяки, але це пізніше ...запам'ятайте їх такими, тому що через кілька тижнів ми побачимо їх зовсім іншими - Надю в її сольному проекті, а Позитива в групі Mozgi ,яка випускає новий альбом і вже знімає кліп. Король помер...Хай живе Король!",- підкреслив Потап у своєму Instagram.
Нагадавши, Дорофєєва в безсоромній сукні змусила фанатів червоніти: гарячі кадри прощального концерту.
Як повідомляла Politeka, "Время и Стекло" доживає останні дні, Дорофєєва оголосила про сумне.
Також Politeka писала, що безсоромна Дорофєєва погримасничала на камеру в «кислотному» образі.