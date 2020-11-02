Світлана Лобода викликала фурор незвичайним зовнішнім виглядом і чуттєвим перформансом

Як передає Politeka.net, 38-річна співачка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала підготовку і "шматочок" виступу (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Лобода виконала хіт "Танці з вовками" під акомпанемент оркестру. Артистка, яка як правило, любить епатувати відвертими сценічними образами, безсовісно хвалячись привабливою фігурою, цього разу вийшла на сцену в довгій сукні-балахоні, хутряній накидці, шкіряних рукавичках вище ліктів і з чорною шаллю на голові.

Співачка викликала емоційний відгук у публіки цією роботою і розкрила деталі в підписі:

"Пісня "Танці з вовками" стала однією з найулюбленіших вами в Superstar show. Ви дуже довго просили випустити її, і тепер вона доступна на всіх цифрових майданчиках в «живому» виконанні. Спеціально для ліричного блоку нашого шоу, сподіваюся, ви всі його подивилися, ми запросили оркестр @violante_orchestra_official з яким репетирували близько місяця, щоб надати пісням особливо глибоке і чуттєве звучання❤️", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Які ж ви класні))"

"З перших нот мурашки по шкірі💔"

"Дуже любимо цю зворушливу пісню🥺"

"Лободуся обожнюю всі ваші пісні до єдиної"

"Боже як же прекрасна ця пісня, ця музика, просто розриває душу з перших секунд ❤️"

"Від цієї пісні мурашки по шкірі 💔 Розриває серце на дрібні шматочки ..."

Раніше ми повідомляли, Лобода здивувала фото в чорній міні-сукні з блискітками. Дівчина козирнула стрункими ніжками і "смачним" декольте.

"Ну тримайтеся", «неймовірно красива», «просто супер», «дуже жарко», «красуня», «ти сам ідеал», "хороша, чортівка", - не втрималися шанувальники, щоб не похвалити кумира.

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