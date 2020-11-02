Українець Олександр Усик повідомив, що хоче провести наступний бій проти чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа

Про це повідомляє Sky Sports.

"Я не бився один рік, потрібно було трохи часу, щоб розігрітися. Безумовно, ми будемо діяти набагато краще в майбутньому. Слава богу, що бій закінчився так, як повинен був", - заявив Усик

Українець зазначив, що є обов'язковим претендентом на пояс WBO. І тому зараз у Джошуа є 2 опції: битися з Усиком або залишити титул вакантним і проводити бій з Ф'юрі.

"Або він б'ється зі мною, або відмовляється. Я чекаю. Я готовий", - сказав український суперважковик.

Відзначимо, що Дерек Чісора залишився незгодним зі своєю поразкою, вважаючи, що віддав українцеві всього пару раундів.

"Виграв я бій? Так, 100%. Я збільшував темп. Так, віддав пару раундів, але я збільшував темп. Але судді побачили по-іншому. Був тиск. Іноді мої удари по тілу працювали. Він скаржився судді, проте суддя нічого не зробив. Я просто розчарований і спустошений"

Також прокомменіровал свою перемогу і Олександр Усик:

"Чи планую стати чемпіоном світу у важкій вазі? Ні. Не просто чемпіоном світу, а абсолютним чемпіоном світу", - заявив Усик у флеш-інтерв'ю після бою.

Нагадаємо також, Усик пригрозив своєму майбутньому супернику, відео: "Я йду за тобою!".

Як повідомляла Politeka, розлючений Чісора розповів, чому "переміг" Усика: "Він скаржився судді, але той нічого не зробив".

Крім того, Усик після важкого бою з Чісорою розкрив свій подальший шлях: "Планую стати не просто чемпіоном світу



