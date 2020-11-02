Українцям доведеться віддавати більше грошей за популярні послуги

Про це інформує Детектор.Медіа.

Так, скоро виросте вартість ретрансляції телесигналу від великого провайдера "Тріолан".

За словами директора компанії Володимира Алексєєнка, підвищення на 10-15% відбудеться з 1 січня 2021 року.

На даний момент вартість телевізійного тарифу "Тріолан" - 96 грн (зросла 1 січня 2020-го з 70 грн). Тоді один зі столичних провайдерів оновив склад свого пакету, який зараз єдиний для всіх існуючих абонентів.

Алексєєнко також зазначив, що сьогодні ще повністю не вичерпано потенціал кабельного телебачення в Україні.

"Я б не став так скоро ховати аналогове (кабельне) телебачення", - заявив він і додав, що популярність даної технології обумовлена не тільки наявністю у 50% користувачів кінескопних телевізорів, але і зручністю для абонента.

Раніше ми попереджали, що великий оператор мобільного зв'язку підвищує розцінки на мобільний зв'язок.

Зміни відчують власники 18 індивідуальних тарифних планів Lifecell, в середньому абонентська плата підвищується на 10-30 гривень.

Крім того, вже з 4 листопада lifecell скасує тарифні плани "все включено Ultra 79", "все включено L", "заліковий S", "заліковий M".

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