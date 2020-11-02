Продюсеру Костянтину Меладзе жорстко дісталося після чергового оновлення складу "ВІА Гри"

Як відомо, нещодавно з "останнього" складу "ВІА Гри" пішли відразу дві учасниці, одній з яких приписували бурхливий роман з Меладзе.

У ЗМІ ходили чутки, що Еріка Герцег вирішила піти з групи через нібито конфлікт з Вірою Брежнєвою.

Костянтин Меладзе вирішив не морочитися з заміною співачкам і вирішив повністю оновити "ВІА Гру", за що відомому продюсеру дісталося від фанатів в соціальних мережах.

Деякі коментатори посміялися над діями Меладзе і запропонували йому змінити назву колективу, а були й такі, які припустили, що новий склад "ВІА Гри" все одно приречений через ревниву Віру Брежнєву.

"Хіба це комусь ще треба?", "Нічого страшного, Віра скоро і цих виживе з групи", " спроба 105...і не остання, а що робити...", "Він їх буде набирати до 100 років. Вже ніхто не знає їхніх прізвищ, як космонавтів, пам'ятали перших. А взагалі молодь цей старечий виття вже не сприйме", "нехай Галушка йому співає", " А навіщо??? Створіть нову групу з іншою назвою", "відстій", " Віа гра вже своє віджила, скільки красивих дівчат в ній було, деякі безголосі. Вже це не те пальто", "Заспокойте пенсіонера", - написали користувачі в соцмережах.

Раніше ми розповідали, що Еріка Герцег, якій приписували роман з Меладзе, вперше заговорила про конфлікт з Брежнєвою.

ЗМІ повідомляли, що Герцег пішла з "ВІА Гри" і переїхала в Казахстан нібито через розбіжності з дружиною продюсера. Але співачка розвіяла чутки і заявила, що не може бути конкуренткою Брежнєвої.

"Я не знаю віру близько, тільки можу сказати: вона мудра жінка, у неї сім'я, проекти. Вона велика молодець. Ну яка я їй конкурентка?! Мені ніколи не хотілося чужого щастя і успіху, я заберу тільки своє. Думаю, що Віра займається своїми справами. Впевнена, що коли вона побачила новину про наш з Костею роман, їй було дуже неприємно!"- заявляла раніше Герцег.

Також ЗМІ раніше повідомляли, що через ревниву Брежнєву від продюсера пішла інша співачка Поліна Гагаріна.

Колишній охоронець ВІА Гри зізнався, що Брежнєва тоді поставила Меладзе перед вибором: або вона, або зірка Гагаріна.

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