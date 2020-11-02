34-річна російська співачка, блогерка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова поділилася в соцмережі пікантним відео

Як повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості, на кадрах Ольга різко застрибнула на свого коханця Давида Манукяна, якого також знають як Дава, і міцно обійняла його. Потім закохані пристрасно поцілувалися.

"🐒 🐒 🐒Якщо любити, то тільки так ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ @ dava_m 🧸 . Зізнайтеся в любові до тих, кого ви любите під цим постом ❤️ нехай нашим світом править тільки любов 💏", - підписала Відеоролик Ольга Бузова.

За 14 годин новий пост зірки подивилися більше п'яти мільйонів разів і залишили під ним більше 6 тисяч коментарів.

"Найкраща, найщиріша, найгарячіша, наймиліша, найкрасивіша пара в країні 🔥 🔥 🔥 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ будьте щасливі, дорогі! 😘 😘 😘 Давид Як то не природно, не хоча цілує принаймні так виглядає на відео) що то поцілунок якийсь несправжній занадто шикарні 😍❤️ по мені так ви зовсім не підходите один одному 🤷 🏻 ♀ ️ну що поробиш 🤷 🏻 ♀ ️ краще б на його місці був Діма партнер по льоду ❤ ❤ ️ Ой як не природно цілуються хто б що не говорив. Найкраща пара 😻 ✨ Вау... 😍 😍 😍 Який гарячий пост... 🔥 🔥 🔥 😅 🥰 🥰 😍 🤗 Ось це ластівка 😉 😂 😘 щастя вам, нехай воно буде нескінченним!!! ❤️❤️♾ я думаю так теж можна😂 👌 🏻Я тебе дуже люблю, Оль 🙏 🏻 Льонька, ти велична! Ти багато чого домоглася, і, то-ли ще буде...❤Щось у Дави емоції на 0. Щастя тобі Ольга і любові!!! Ти чудова дівчина!!!❤ ️ ",- пишуть фоловери.

Раніше Ольга Бузова опублікувала серію фото з нового випуску "Льодовикового періоду", в якому бере участь красуня. Бузова була одягнена у фіолетовий костюм. На голові у неї красувалася гулька.

На фото видно, як артистка буквально розтанула в обіймах свого партнера по шоу, фігуриста Дмитра Соловйова. Він ніжно тримав співачку на руках, а вона віддавалася емоціям. Варто відзначити, що парочка виглядала дуже гармонійно. Шанувальники прийшли в захват від їх нового номера.

Нагадаємо, що розпалену Ольгу Бузову облапали в ресторані і залізли під спідницю: "вона мені дісталася!".

Як повідомляла Politeka, хвалька Ольга Бузова переборщила з фотошопом і епічно зганьбилася:"у жирафа позичила".

Також Politeka писала, що "школярка" Бузова покрутилася перед дзеркалом в грайливому міні:"Люби мене".